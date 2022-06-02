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حوادث

إيقاف سارق وكالة مصرفية بطنجة

منذ 49 ثانية
توصلت الفرقة الجهوية للأبحاث والتدخل التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، أول أمس (الثلاثاء)، إلى فك لغز جريمة سرقة وكالة لصرف العملات بحي «أكدال» بالرباط، وأوقفت شخصا يشتبه في تنفيذه لهذه العملية وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 38 مليون سنتيم. وعلمت «الصباح» أن الفرقة الأمنية تمكنت من إيقافأكمل القراءة »


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منذ 49 ثانية


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