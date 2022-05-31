الرياضة
الفتح في نصف نهائي الكأس
مسؤولو الفريق يصرفون 20 ألف درهم منحة لكل لاعب تأهل الفتح الرياضي إلى نصف نهاية كأس العرش، بفوزه على جاره اتحاد تواركة، الصاعد هذا الموسم إلى القسم الوطني الأول، بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأحد)، بملعب مولاي الحسن بالرباط، لحساب ربع النهاية. وتميزت المباراة بتسجيل الفتحأكمل القراءة »
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