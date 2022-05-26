الكاف يحدد طريقة توزيع تذاكر نهائي دوري الأبطال

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بيانا يوضح فيه طريقة توزيع تذاكر المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي ستجمع بين الوداد والأهلي .

وأعلن الـ”كاف”، أنه “عمل بشكل وثيق مع الأهلي والوداد والاتحاد المغربي لكرة القدم فيما يتعلق بتوزيع تذاكر نهائي دوري الأبطال بطريقة عادلة”.

وأكد: “تم تحديد السعة الآمنة القصوى لملعب محمد الخامس بـ45 ألف شخص، بحسب لوائح الأمن والسلامة”.

وأضاف: “يمكن لكل ناد الحصول على تذاكر مشجعيه من الكاف والاتحاد المستضيف للمباراة، وفي حال عدم بيع كل التذاكر تبقى المقاعد شاغرة في العدد المخصص لكل فريق”.

وشدد الـ”كاف” في بيانه على “عدم بيع أي تذاكر في الملعب يوم المباراة، والمساعدة في إصدار التأشيرات للزائرين (جماهير الأهلي) عند وصولهم إلى المغرب، علاوة على فتح الأبواب في الملعب قبل انطلاق المباراة بخمس ساعات”.

ومن المرتقب أن يستضيف ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ، الاثنين المقبل، مواجهة الوداد والأهلي.