حاليلوزيتش يكشف لائحة المنتخب الوطني

كشف الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش ،اليوم الأربعاء ، عن اللائحة النهائية للاعبين ال27 الذين وجهت لهم الدعوة لخوض المباراة الودية التي سيجريها المنتخب الوطني ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ثم اللقاءين على التوالي ضد منتخبي جنوب إفريقيا وليبيريا، شهر يونيو المقبل، برسم الإقصائيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (كوت ديفوار 2023). وعرفت اللائحة ،التي أعلن عنها الناخب الوطني خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمركز الرياضي محمد السادس بالمعمورة، عودة كل من نصير مزراوي وأمين حارث وعادل تاعرابت، فضلا عن سفيان رحيمي.

وفي مايلي لائحة ال27 لاعبا الذين تم استدعاؤهم.

– حراسة المرمى .. ياسين بونو (اشبيلية الإسباني) ومنير الكجوي (هاتاي سبور التركي) وأنس الزنيتي (الرجاء الرياضي).

— خط الدفاع .. أشرف حكيمي (سان جيرمان الفرنسي)، ونصير مزراوي (بايرن ميونيخ) سفيان العكوش (إ ف سي لوزان) وآدم مسينا (واتفورد الإنجليزي)، وسفيان شاكلا (أو إتش لوفين البلجيكي) وسامي ماي (فيرينكفاروسي البلغاري) وغانم سايس (وولفرهامبتون الإنجليزي) ونايف أكرد (رين الفرنسي) ويحيى عطية الله (الوداد البيضاوي) وجواد اليميق (بلد الوليد الإسباني).

– وسط الميدان .. فيصل فجر (سيفاس سبور التركي) وسفيان أمرابط (فيورونتينا الإيطالي) وأيمن برقوق (انتراخت فرانكفورت) و إلياس شاعر (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) وعادل تاعرابت (بنفيكا البرتغالي) وعز الدين أوناحي (أنجيه الفرنسي) وسليم أملاح (ستندار دو لييج البلجيكي) .

— خط الهجوم .. سفيان رحيمي (العين الإماراتي) وأمين حاريث (أولمبيك مارسيليا) ومنير الحدادي (إشبيلية الإسباني) وزكرياء أبو خلال (ألكمار الهولندي) ويوسف النصيري (اشبيلية الإسباني) وأيوب الكعبي (هاتاي سبور التركي) وطارق التيسودالي (غينت البلجيكي).