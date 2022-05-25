fbpx
اذاعة وتلفزيون

“فلوورز” على “شدى تيفي”

منذ 5 دقائق
سيكون مشاهدو قناة “شدى تيفي” الخاصة، اليوم (الأربعاء)، على موعد مع حلقة جديدة من البرنامج التلفزيوني “فلوورز” والذي تشرف على تقديمه ابتسام مستتر. ويسلط البرنامج، والذي يثير الجدل، الضوء على نجوم مواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين، وأيضا الذين فرضوا مكانهم في مجالات أخرى. وعرف البرنامج الذي كانت تشرف على تقديمه الممثلةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة