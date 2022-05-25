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الرياضة

إصابة عطف الله ليست خطيرة

منذ 8 دقائق
خضع عماد عطف الله، مدافع يوسفية برشيد، لفحوصات طبية أثبتت أن إصابته في الفخذ، لا تدعو للقلق، وتتطلب فترة قصيرة من الراحة، قبل استئناف التداريب، استعدادا للمباريات الست المتبقية من بطولة القسم الأول. وأكد عطف الله أنه عرض إصابته على طبيب مختص بإحدى مصحات البيضاء، أول أمس (الاثنين)، وتأكد أنهاأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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