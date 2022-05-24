الرياضة
“ليزمو” يحيي آماله في البقاء
تمكن الاتحاد الاسلامي الوجدي من تحقيق فوز ثمين أمام شباب بنكرير بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهماـ أول أمس (الأحد)، بالملعب البلدي بوجدة، برسم الجولة قبل الأخيرة من بطولة القسم الثاني. وكان الاتحاد الوجدي السباق لتسجيل الهدف الأول، قبل أن تستقبل مرماه هدف التعادل، ما جعله في موقف محرجأكمل القراءة »
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