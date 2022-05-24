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الرياضة

ياجور: ضيعنا الصعود

منذ 6 دقائق
مهاجم نهضة الزمامرة قال إنه ينافس على لقب هداف القسم الثاني قال محسن ياجور، مهاجم نهضة الزمامرة، إنه مازال ينافس على التتويج بلقب هداف الموسم الجاري في بطولة القسم الثاني. وأكد ياجور في حوار مع «الصباح»، أن فريقه كان قريبا جدا من تحقيق الصعود إلى القسم الأول، لكنه أضاع ذلكأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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