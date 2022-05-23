الرياضة
الحراس يؤرقون مكتب الرجاء
وضعية غايا وفخر تثير التساؤلات ولاعبون حسموا المغادرة يثير مشكل حراسة المرمى بالرجاء الرياضي جدلا كبيرا، بسبب وجود ثلاثة حراس، اثنان منهم انتدبهما الفريق الأخضر في «الميركاتو» الماضي قدما مستوى جيدا، لكنهما باتا حبيسي مقاعد البدلاء. وعلمت «الصباح» أن بقاء الحارس الجزائري مرباح غايا، صعب، وأنه يفكر في الرحيل بعدماأكمل القراءة »
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