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الرياضة

لقجع ينقذ العصب بـ 350 مليونا

منذ 43 ثانية
علمت «الصباح» أن جامعة كرة القدم خصصت 350 مليونا لكل عصبة جهوية. وجرى توقيع عقد الأهداف أول أمس (الأربعاء)، بالرباط، بحضور فوزي لقجع، رئيس الجامعة، ورؤساء العصب. وكشفت مصادر مطلعة أن الجامعة ألزمت العصب بالتكفل بمصاريف المؤطرين ومؤطري الحكام، إضافة إلى 80 مليونا منحة التسيير، مع إجبار العصب على خلقأكمل القراءة »


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منذ 43 ثانية


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