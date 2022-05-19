وطنية
1500 درهم لمتطوعي المحاكم
كتاب الضبط ينتقدون جودة الخدمات وإسناد المهام إلى غيرهم كشف المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالبيضاء، عن أجر متطوعي المحاكم، إذ أكد أنه لا يتعدى 1500 درهم، مشيرا إلى أن المحكمة التجارية بالبيضاء، تضم 36 متطوعا ومتدربا مسندة إليهم مهام كتابة الضبط، وهو ما يدق ناقوس الخطر حول جودة الخدمات،أكمل القراءة »
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