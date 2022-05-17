حوادث
اعتقال قاتل في جلباب نسائي
تسبب في مجزرة بعد قتل شخص وإرسال ثان إلى مستشفى ابن رشد أسقطت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسرية وادي زم، السبت الماضي، قاتلا ارتدى جلبابا نسائيا للفرار من مسرح الجريمة، وهو في حالة سكر، بعدما ارتكب مجزرة بدرب الدخان بحي المسيرة بالمدينة، ليلة الخميس الماضي، قبل أن ينجح كمينأكمل القراءة »
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