حوادث
النصب بالملايير بشركات مستنسخة
أسست لإنجاز مشاريع كبرى برأسمال وتجهيزات أخرى قانونية دون علم المساهمين وقع مساهمون في مجموعة اقتصادية، تتكون من شركات ذات أنشطة صناعية متنوعة، ضحية نصب محكم، بعد أن عمد مسيرها ومساعدون على تأسيس شركات وهمية تحمل اسم الشركات القانونية، واستغلال رأسمالها وعمالها وتجهيزاتها في إنجاز مشاريع اقتصادية، سيما تلك التيأكمل القراءة »
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