وطنية
8.5 ملايين لكراء مرافق بالبيضاء
لجنة التقويم حددت ثمن الاستفادة من مقهى ومطعم وأكشاك بحلبة «فيلودروم» لم يتجاوز الثمن الافتتاحي لكراء مرافق عمومية بالمثلث الذهبي بالبيضاء 8.5 ملايين سنتيم في الشهر، ويتعلق الأمر بمطعم ومقهى وأكشاك ومراحيض، شيدتها الجماعة الحضرية ضمن مشروع تهيئة فضاء فيلودروم الذي كلف المدينة مبلغا استثماريا بقيمة 30 مليون درهم.أكمل القراءة »
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