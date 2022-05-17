اذاعة وتلفزيون
“بوب آب” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الثلاثاء)، على موعد مع البرنامج الثقافي والفني “بوب آب”، الذي يقدمه صامد غيلان وابتسام كتيبي. ويعد “بوب آب”، من البرامج الفنية الشبابية التي تبث من الاثنين إلى الجمعة، ويتضمن مجموعة من الفقرات، منها “زابينغ”، وهي فقرة لا تتجاوز مدتها دقيقة واحدة، بالإضافة إلى ربورتاجأكمل القراءة »
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