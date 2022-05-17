الرياضة
“الماص” يزحف نحو المقدمة
فاز على الشباب بالمحمدية وأشعل صراع المشاركة الخارجية واصل المغرب الفاسي زحفه نحو مقدمة الترتيب، بفوزه على شباب المحمدية، بثلاثة أهداف لواحد، أول أمس (الأحد)، بملعب البشير بالمحمدية، لحساب الجولة 24 من البطولة. ورغم تقدم الشباب بهدف مبكر في الدقيقة 11، سجل المغرب الفاسي ثلاثة أهداف، الأول بواسطة هيثم عينةأكمل القراءة »
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