اذاعة وتلفزيون
قرقيبو تحضر لعمل جديد
أعلنت الفنانة إيمان قرقيبو انشغالها بالتحضير لعمل غنائي جديد سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة، إذ بدأت في الترويج له على حسابها الرسمي على “إنستغرام” دون الكشف عن عنوانه أو تفاصيل بشأنه. وحلت إيمان قرقيبو خلال رمضان الماضي ضيفة على بعض البرامج التلفزيونية، من بينها برنامج من إعداد وتقديم أسامة بنجلونأكمل القراءة »
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