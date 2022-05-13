الرياضة
منتخب الكيك بوكسينغ في مونديال إسطنبول
يشارك بـ 14 لاعبا في منافسات الذكور والإناث يخوض رديف المنتخب الوطني المغربي للكيك بوكسينغ منافسات الدوري الدولي المفتوح وكأس العالم، اللذين ستحتضنهما إسطنبول مابين 12 و15 ماي الجاري، بعد سلسلة من الدورات التدريبية المكثفة، التي خضع لها أفراده طيلة الفترة الماضية بمركز الإيواء ببوزنيقة. ووجهت اللجنة التقنية الوطنية دعوةأكمل القراءة »
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