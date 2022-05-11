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وطنية

مصر تصفع “كابرانات” الجزائر

منذ دقيقتين
دعمت الوحدة الترابية وتفعيل التشاور والتحضير للقمة بين الملك والسيسي صفعت مصر نظام «كابرنات» الجزائر، عبر إعلان تأييدها لوحدة تراب المغرب والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء. وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن موقف بلاده واضح هو دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتأييدها لقرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم 2602أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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