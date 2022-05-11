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أســــــرة

المشمش‭ ‬يقوي‭ ‬المناعة

منذ دقيقتين
النوع‭ ‬الطازج‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬المجفف‭  (‬خاص‭)‬
الدكتور‭ ‬الزغاري‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬اختيار‭ ‬جيد‭ ‬لمرضى‭ ‬السكري شدد‭ ‬لطفي‭ ‬الزغاري،‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغذية‭ ‬وعلوم‭ ‬الرياضة‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استهلاك‭ ‬فاكهة‭ ‬المشمش،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الفواكه‭ ‬الموسمية‭ ‬المهمة‭ ‬والمتوفرة‭ ‬حاليا‭ ‬بكثرة‭.‬ وأكد‭ ‬الزغاري‭ ‬أن‭ ‬المشمش‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الفوائد‭ ‬الغذائية‭ ‬والصحية‭ ‬وأبرزها‭ ‬أنه‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬الجهاز‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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