أســــــرة
المشمش يقوي المناعة
الدكتور الزغاري قال إنه اختيار جيد لمرضى السكري شدد لطفي الزغاري، مختص في مجال التغذية وعلوم الرياضة ل”الصباح” على أهمية استهلاك فاكهة المشمش، التي تعتبر من بين الفواكه الموسمية المهمة والمتوفرة حاليا بكثرة. وأكد الزغاري أن المشمش يحتوي على كثير من الفوائد الغذائية والصحية وأبرزها أنه يساعد على تقوية الجهازأكمل القراءة »
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