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الرياضة

ميسور وبنسليمان يودعان القسم الأول هواة

منذ دقيقتين
استغل دفاع حمرية الخنيفري هزيمة حسنية بنسليمان بميدانه أمام  حسنية لازاري وجدة، الذي حقق الصعود للقسم الوطني هواة، بهدف لصفر لحساب الدورة قبل الاخيرة، وضمن بقاءه رغم هزيمته  أول أمس (الاثنين)، أمام ضيفه فتح ويسلان بهدف لصفر. وتجمد رصيد دفاع حمرية في 25 نقطة، بفارق أربع نقاط عن منافسه حسنيةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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