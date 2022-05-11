أســــــرة
آلام الظهر بسبب نقص فيتامين “د”
أظهرت دراسة بريطانية طبية أن آلام الظهر قد تكون علامة على نقص فيتامين “د”، وذلك بسبب دوره المهم في الحفاظ على صحة العظام. ووجد الباحثون في الدراسة أن أولئك الذين يعانون نقص الفيتامين “د” كانوا أكثر عرضة للإصابة بآلام الظهر، بما فيها الآلام الشديدة، التي من شأنها أن تحول دونأكمل القراءة »
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