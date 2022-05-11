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أســــــرة

آلام‭ ‬الظهر‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬فيتامين‭ “‬د‭”‬

منذ 6 دقائق
انخفاضه‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬العظام ‭(‬خاص‭)‬
أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬بريطانية‭ ‬طبية‭ ‬أن‭ ‬آلام‭ ‬الظهر‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬علامة‭ ‬على‭ ‬نقص‭ ‬فيتامين‭ “‬د‭”‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬دوره‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬العظام‭.‬ ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬نقص‭ ‬الفيتامين‭ “‬د‭” ‬كانوا‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بآلام‭ ‬الظهر،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الآلام‭ ‬الشديدة،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تحول‭ ‬دون‭أكمل القراءة »


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