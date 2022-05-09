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الرياضة

سيدي إسماعيل وبن أحمد في النهائي

منذ 6 دقائق
جرت مباراتا نصف النهاية المنظمة من قبل العصبة الجهوية للشاوية دكالة لكرة القدم، أول أمس (السبت)، بملعب الرازي ببرشيد، وأسفرتا عن تأهل النادي الإسماعيلي واتحاد بن أحمد إلى المباراة النهائية المؤدية إلى القسم الوطني الثاني هواة. وفاز النادي الإسماعيلي على الترجي الرياضي لابن سليمان (3 / 0)، فيما فاز اتحادأكمل القراءة »


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