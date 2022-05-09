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منذ دقيقتين
أصالة في حفل بالقاهرة تحيي النجمة أصالة، حفلا غنائيا يوم سابع وعشرين ماي الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، ومن المنتظر أن تقدم باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور. وطرحت أصالة أغنية جديدة بعنوان “تقول تبغاني”، بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام”، وعلقتأكمل القراءة »


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