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تصوير “كيدنابيد” بالمغرب
فيلم سينمائي كوري يجسد فيه أنس الباز شخصية لبنانية يواصل طاقم الفيلم السينمائي الكوري “كيدنابيد” تصوير مشاهده بالمغرب، والتي يتوقع أن يتم الانتهاء منها في التاسع عشر من ماي الجاري. ويشارك في الفيلم السينمائي عدد من الأسماء المعروفة في السينما الكورية، إلى جانب ثلاثة ممثلين مغاربة معروفين من بينهم أنسأكمل القراءة »
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