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الصباح الفني

احتفاء‭ ‬بذاكرة‭ ‬الحصون‭ ‬البرتغالية‭ ‬بالجديدة

منذ 5 دقائق
جانب‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬التفسيرية‭ (‬خاص‭)‬
معرض‭ ‬يستعيد‭ ‬الإرث‭ ‬الإيبيري‭ ‬على‭ ‬السواحل‭ ‬المغربية‭ ‬بمناسبة‭ ‬‮«‬شهر‭ ‬التراث‮»‬ يتواصل‭ ‬بالمركب‭ ‬الثقافي‭ ‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬القادري‭ ‬بالجديدة،‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬11‭ ‬ماي‭ ‬الجاري،‭ ‬معرض‭ ‬احتفائي‭ ‬خاص‭ ‬بالحصون‭ ‬البرتغالية‭ ‬المغربية،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬التراث‭ ‬المغربي‭ ‬البرتغالي‭ ‬بالمغرب‭ ‬صلة‭ ‬وصل‭ ‬وتلاقح‭”.‬ التظاهرة‭ ‬ينظمها‭ ‬مركز‭ ‬دراسات‭ ‬وأبحاث‭ ‬التراث‭ ‬المغربي‭-‬البرتغالي،‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬القادري‭أكمل القراءة »


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