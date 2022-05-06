الصباح الفني
احتفاء بذاكرة الحصون البرتغالية بالجديدة
معرض يستعيد الإرث الإيبيري على السواحل المغربية بمناسبة «شهر التراث» يتواصل بالمركب الثقافي عبد الحق القادري بالجديدة، إلى غاية 11 ماي الجاري، معرض احتفائي خاص بالحصون البرتغالية المغربية، تحت شعار “التراث المغربي البرتغالي بالمغرب صلة وصل وتلاقح”. التظاهرة ينظمها مركز دراسات وأبحاث التراث المغربي-البرتغالي، بشراكة مع مؤسسة عبد الواحد القادريأكمل القراءة »
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