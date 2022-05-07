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القــانـون الـدولي لـحـل الإشــكــالات

منذ دقيقتين
المحامي الهيني قال إن المغرب استعمل ورقة التعاون الأمني الإقليمي والدولي لتطوير علاقاته قال محمد الهيني، المحامي والخبير الدولي في قضايا العدالة وحقوق الإنسان، إن المغرب نجح في الآونة الأخيرة في فرض قواعد دبلوماسية حكيمة ورصينة في المنتظم الدولي تعتمد القانون الدولي إطارا لحل مختلف الإشكالات التي اعترضت سير علاقاتهأكمل القراءة »


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