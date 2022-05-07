حوادث
حفر ومطبات الطريق… من المسؤول؟
الدولة والبلديات ملزمة بالتعويض في حال تسببها في ضرر والمواطنون يسألون عن بناءات منع الوقوف أعادت فاجعة مقتل تلميذ وإصابة زميلتين له بجروح خطيرة، إثر مطاردة دراج أمني لهم، عندما كانوا يركبون دراجة نارية، طرح استفهامات عريضة حول مسؤولية الدولة في مثل هذه الحوادث، ليست فقط لأن الشرطي الموقوف علىأكمل القراءة »
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