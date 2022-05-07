حوادث
آش خاصك تدير؟
ركن السيارات يجهل العديد من الأشخاص مكان ركن السيارات بالشوارع والأزقة، سواء بالعالم الحضري أو المراكز القروية، ما يعرض أصحاب العربات إلى الحجز، ويجد مالك السيارة نفسه مضطرا إلى أداء غرامات لفائدة ثلاثة متدخلين. 10 أمتار يمنع ركن السيارات بمقدمة الشوارع والأزقة وأمام المحلات التجارية وعلامات التوقف الخاصة بمرأب أوأكمل القراءة »
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