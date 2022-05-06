الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي انضم زكرياء الوردي، لاعب الرجاء الرياضي، إلى تداريب الفريق الأول، بعد شفائه من الإصابة، التي غيبته عن المباريات الماضية. ومن المقرر أن يعود الوردي للمشاركة في المباريات، مع فريقه الأخضر، بعد مباراة الدفاع الجديدي، المقررة اليوم (الجمعة)، لحساب الجولة 23 من البطولة الوطنية. الفتح الرياضي يغيب سعد أيتأكمل القراءة »
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