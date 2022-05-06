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الصباح الفني

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منذ 3 دقائق
جفاف‭ ‬بحيرة‭ ‬يكشف‭ “‬مفاجأة‭ ‬صادمة‭”‬ يحمل‭ ‬الجفاف‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬الأمريكي‭ ‬مفاجآت،‭ ‬فقد‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬هيكل‭ ‬عظمي‭ ‬يعود‭ ‬تاريخه‭ ‬إلى‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬برميل‭ ‬معدني‭ ‬على‭ ‬الأرضية‭ ‬الجافة‭ ‬لبحيرة‭ ‬اصطناعية‭ ‬قرب‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس،‭ ‬فيما‭ ‬حذرت‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬اكتشافات‭ ‬صادمة‭ ‬أخرى‭ ‬مقبلة‭. ‬وفي‭ ‬بحيرة‭ ‬ميد،‭ ‬أكبر‭ ‬خزان‭ ‬للمياه‭ ‬في‭ ‬الولايات‭أكمل القراءة »


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