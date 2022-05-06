الصباح الفني
لقطات
جفاف بحيرة يكشف “مفاجأة صادمة” يحمل الجفاف التاريخي في الغرب الأمريكي مفاجآت، فقد عثر على هيكل عظمي يعود تاريخه إلى ثمانينات القرن الماضي في برميل معدني على الأرضية الجافة لبحيرة اصطناعية قرب لاس فيغاس، فيما حذرت الشرطة من اكتشافات صادمة أخرى مقبلة. وفي بحيرة ميد، أكبر خزان للمياه في الولاياتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا