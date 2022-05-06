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منذ 10 دقائق
وهبي في “أشباح أوربا” أجل صناع فيلم “أشباح أوربا” بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وأحمد الفيشاوي، طرحه في القاعات السينمائية لموعد آخر، إذ خرج من المنافسة على شباك التذاكر في اللحظات الأخيرة دون الإفصاح عن موعد جديد لطرحه. وتدور أحداث الفيلم في إطار من “الأكشن” والمغامرات بشكل جديد ومختلف،أكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق
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