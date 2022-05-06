اذاعة وتلفزيون
“الغالية” على القناة الثانية
تدعو القناة الثانية اليوم (الجمعة) مشاهديها لمتابعة مسلسل “الغالية” على الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق، وهو عمل من بطولة ثلة من الممثلين، من بينهم فاطمة الزهراء العروسي. ومسلسل “الغالية” يسلط الضوء على التراث والتقاليد العريقة والأصالة عند المغاربة، كما أنه يتناول قضايا مستوحاة من الواقع اليومي. ومن خلال أحداث المسلسلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا