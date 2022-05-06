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اذاعة وتلفزيون

“الغالية” على القناة الثانية

منذ 10 دقائق
 تدعو القناة الثانية اليوم (الجمعة) مشاهديها لمتابعة مسلسل “الغالية” على الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق، وهو عمل من بطولة ثلة من الممثلين، من بينهم فاطمة الزهراء العروسي. ومسلسل “الغالية” يسلط الضوء على التراث والتقاليد العريقة والأصالة عند المغاربة، كما أنه يتناول قضايا مستوحاة من الواقع اليومي. ومن خلال أحداث المسلسلأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق
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