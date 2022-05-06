الصباح الفني
سلمى رشيد في عين العاصفة
وجدت المغنية سلمى رشيد، نفسها وسط انتقادات كثيرة بسبب تصريحاتها لأحد المنابر الإعلامية العربية. وأثارت رشيد الجدل، بعدما اختارت الحديث باللهجة اللبنانية “المخضرة” بالمصرية، عوض الدارجة المغربية، للرد عن سؤال حول “البوز” في المغرب. وقالت رشيد حسب ما جاء في فيديو تداولته الكثير من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا