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الرياضة

رحلة شاقة لبركان إلى لومومباشي

منذ 9 دقائق
الفريق يعول على خبرة إيبينغي وجدل بخصوص الحكم كارفالهو تسافر بعثة نهضة بركان إلى لومومباشي بالكونغو الديمقراطية، اليوم (الخميس)، في طائرة خاصة، لمواجهة مازيمبي الأحد المقبل، لحساب ذهاب نصف نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وعلمت “الصباح”، أن الفريق البركاني اختار السفر في طائرة خاصة من البيضاء إلى لومومباشي، البعيدةأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق
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