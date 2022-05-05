حوادث
تبرئة المتابعين في ملف اختلالات كلية تازة
طوت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، ثاني ملفات اختلالات بناء الكلية المتعددة التخصصات بتازة بعدما ناقشته زوال الثلاثاء الماضي في سابع جلسة بعد 6 أشهر من تعيينه أمامها بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وبرأت 6 متهمين مسرحين، بعدما برأت في ملف سابق، عميدا سابقا و3 متهمين آخرين. ولمأكمل القراءة »
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