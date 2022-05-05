حوادث
حجز مخدرات بمكناس
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أخيرا، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 36 سنة، أحدهما من ذوي السوابق، للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وجرى إيقاف المشتبه فيهما بمدخل الطريق السيار شرق مكناس،أكمل القراءة »
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