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حوادث

حجز مخدرات بمكناس

منذ دقيقتين
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أخيرا، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 36 سنة، أحدهما من ذوي السوابق، للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وجرى إيقاف المشتبه فيهما بمدخل الطريق السيار شرق مكناس،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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