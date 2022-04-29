الرياضة
شراكة بين سفارة تايلاند وجامعة “المواي طاي”
جددت اتفاقية التعاون والشراكة بين الجامعة الملكية لرياضات الكيك بوكسينغ و”المواي طاي” والصافات والرياضات المماثلة وسفارة مملكة التايلاند بالرباط، إذ أكد بلاغ للجامعة أنها كانت نتاج جلسة عمل حضرها نونتاوات شاندرتري سفير تايلاند بالمغرب، وعبد الكريم الهلالي رئيس الجامعة. وحسب البيان نفسه، حضر جلسة العمل أيضا، عبد الكريم الهلالي وإدريسأكمل القراءة »
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