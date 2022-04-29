الرياضة
الرجاء يشكو شيبو لـ “بي إن سبور”
تقدم مسؤولو الرجاء بشكاية ل»بي إن سبور» القطرية، تخص الدولي المغربي السابق يوسف شيبو، الذي وصفهم بالأقزام على هامش المباراة التي جمعت فريقهم الجمعة الماضي، بالأهلي المصري لحساب إياب ربع نهائي عصبة الأبطال. وأبدى شيبو، المنخرط السابق في صفوف الرجاء، على عهد الرئيس عبد الله غلام، غضبه على الوجه الذيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا