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الرياضة

الرجاء يشكو شيبو لـ “بي إن سبور”

منذ 12 ثانية
تقدم مسؤولو الرجاء بشكاية ل»بي إن سبور» القطرية، تخص الدولي المغربي السابق يوسف شيبو، الذي وصفهم بالأقزام على هامش المباراة التي جمعت فريقهم الجمعة الماضي، بالأهلي المصري لحساب إياب ربع نهائي عصبة الأبطال. وأبدى شيبو، المنخرط السابق في صفوف الرجاء، على عهد الرئيس عبد الله غلام، غضبه على الوجه الذيأكمل القراءة »


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منذ 12 ثانية
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