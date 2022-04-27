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الرصاص في اختراق حاجزين أمنيين

منذ 5 دقائق
تكرر تبادل إطلاق النار بإيمزورن، أول أمس (الاثنين)، والأحد الماضي، في حادثين منفصلين، إثر اختراق حاجزين أمنيين، الأول في نفوذ الدرك الملكي، والثاني في المدار الحضري التابع للأمن الوطني. وعلمت “الصباح” أن الحادث الأول وقع الأحد الماضي، حوالي العاشرة والنصف ليلا، إذ فوجئت عناصر السد القضائي بسيارة تقتحم السد محاولةأكمل القراءة »


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