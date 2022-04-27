الأولى
الرصاص في اختراق حاجزين أمنيين
تكرر تبادل إطلاق النار بإيمزورن، أول أمس (الاثنين)، والأحد الماضي، في حادثين منفصلين، إثر اختراق حاجزين أمنيين، الأول في نفوذ الدرك الملكي، والثاني في المدار الحضري التابع للأمن الوطني. وعلمت “الصباح” أن الحادث الأول وقع الأحد الماضي، حوالي العاشرة والنصف ليلا، إذ فوجئت عناصر السد القضائي بسيارة تقتحم السد محاولةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا