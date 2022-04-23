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وهبي مشاكل!!

منذ 16 دقيقة
يوجد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمام طريقين، لا ثالث لهما: -إما أن يتشبث بموقفه المصرح به في مؤسسة دستورية، ويتجه إلى إدراج مقتضى قانوني صريح يمنع بموجبه الجمعيات من توجيه شكايات إلى النيابة العامة ضد منتخبين ومسؤولين ومدبرين للشأن العام. – وإما أن يقدم اعتذارا أمام أعضاء مجلس المستشارين،أكمل القراءة »


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منذ 16 دقيقة
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