افتتاحية
وهبي مشاكل!!
يوجد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمام طريقين، لا ثالث لهما: -إما أن يتشبث بموقفه المصرح به في مؤسسة دستورية، ويتجه إلى إدراج مقتضى قانوني صريح يمنع بموجبه الجمعيات من توجيه شكايات إلى النيابة العامة ضد منتخبين ومسؤولين ومدبرين للشأن العام. – وإما أن يقدم اعتذارا أمام أعضاء مجلس المستشارين،أكمل القراءة »
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