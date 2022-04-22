الرياضة
بن سلطان: توقف البطولة أثر علينا
مدرب «الماص» قال إن هدف فريقه إنهاء الموسم بين الستة الأوائل قال التونسي عبد الحي بن سلطان، مدرب المغرب الفاسي، في حوار مع «الصباح»، إن توقف البطولة المتكرر لا يخدم بتاتا مصلحة فريقه، مضيفا أن الثلث الأخير من الدوري سيشهد منافسة وتشويقا سواء على مستوى المقدمة، أو أسفل الترتيب. وأضاف بنأكمل القراءة »
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