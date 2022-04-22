fbpx
الرياضة

بن سلطان: توقف البطولة أثر علينا

منذ 50 ثانية
مدرب «الماص» قال إن هدف فريقه إنهاء الموسم بين الستة الأوائل قال التونسي عبد الحي بن سلطان، مدرب المغرب الفاسي، في حوار مع «الصباح»، إن توقف البطولة المتكرر لا يخدم بتاتا مصلحة فريقه، مضيفا أن الثلث الأخير من الدوري سيشهد منافسة وتشويقا سواء على مستوى المقدمة، أو أسفل الترتيب. وأضاف بنأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 50 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة