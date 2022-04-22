اذاعة وتلفزيون
“قبل ما يفوت الفوت” على “الأولى”
سيكون مشاهدو “الأولى” اليوم (الجمعة)، على موعد مع الفيلم التلفزيوني ” قبل ما يفوت الفوت”، من إخراج معدان الغزواني وتشخيص هاجر كريكع والسعدية أزكون وسعاد النجار وهشام الوالي ويونس بنشاقور وأنيسة العناية والطفل ريان الشهبي وتدور أحداث الفيلم حول نزهة الشابة الجميلة، التي شاءت الأقدار أن تعيش أرملة في عزأكمل القراءة »
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