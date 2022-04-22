الرياضة
الإصابات تلاحق الأسود بأوربا
بوفال مهدد بالغياب مدة طويلة وعملية جراحية تنهي موسم مايي بات سفيان بوفال، الدولي المغربي والمحترف بأنجي الفرنسي، مهددا بالغياب مدة طويلة، بعد الإصابة القوية، التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام باري سان جيرمان، لحساب الجولة 33 من الدوري الفرنسي. وغادر بوفال أرضية الميدان على حمالة الإسعاف، بعد إصابتهأكمل القراءة »
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