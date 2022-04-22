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الرياضة

الإصابات تلاحق الأسود بأوربا

منذ 24 ثانية
Sofiane BOUFAL of Angers during the Ligue 1 match between Angers SCO and FC Lorient at Stade Raymond Kopa on December 6, 2020 in Angers, France. (Photo by Eddy Lemaistre/Icon Sport) - Sofiane BOUFAL - Stade Raymond Kopa - Angers (France)
بوفال مهدد بالغياب مدة طويلة وعملية جراحية تنهي موسم مايي بات سفيان بوفال، الدولي المغربي والمحترف بأنجي الفرنسي، مهددا بالغياب مدة طويلة، بعد الإصابة القوية، التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام باري سان جيرمان، لحساب الجولة 33 من الدوري الفرنسي. وغادر بوفال أرضية الميدان على حمالة الإسعاف، بعد إصابتهأكمل القراءة »


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