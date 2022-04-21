حوادث
تأجيل ملف مؤسسة روح فاس للمرة 13
تعذر، الثلاثاء الماضي، استكمال مناقشة ملف اختلالات مؤسسة روح فاس المنظمة لمهرجان الموسيقى العالمية العريقة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية المدينة. واضطرت الهيأة لتأجيله للمرة 13، محددة زوال 31 ماي المقبل تاريخا لاستكمال مرافعات الدفاع. وللمرة الثانية تباعا لم ينه دفاع 15 متهما في الملف مرافعاته أمام ارتفاعأكمل القراءة »
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