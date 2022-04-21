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بانوراما

مكالمة ملكية

منذ 4 دقائق
النجاري… أمير الدراجة 2 الراحل الحسن الثاني هنأني بـ “التتويج” بطواف المغرب هي ذكريات من الزمن الجميل الذي احتضن فيه درب السلطان أبناءه المشاهير، عشاق الكرة ( الأب جيكو وبيتشو وسعيد غاندي وعبد المجيد الظلمي و مصطفى الحداوي و عبد المجيد اسحيتة وبتي عمر…) وهي الذكريات التي أهدى فيها هذا الحيأكمل القراءة »


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