حوادث
خروقات عقارية تورط رئيس جماعة
رسالة إلى رئيس مجلس الجالية تكشف فضيحة تزوير في محرر رسمي كشفت رسالة توصل بها رئيس مجلس الجالية في 12 أبريل الجاري، وتتوفر “الصباح” على نسخة منها، تفاصيل فضيحة تزوير في محرر رسمي يورط مسؤولين ومنتخبين في السطو على أرض بمركز بلدية تيط مليل، التابعة لتراب إقليم مديونة. وأوضحت (م.م)أكمل القراءة »
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