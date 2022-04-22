الأولى
كمبيالات وهمية بالملايير أمام القضاء
مثل معتقل أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، أخيرا، بعدما أظهرت أبحاث تمهيدية للأمن وإدارية للافتحاص المالي صلته باختلاس وتبديد أموال عمومية من وكالة بنكية بالقنيطرة، التي تفجرت بها فضيحة اختلاس تفوق قيمته سبعة ملايير ونصف مليار، وذلك عن طريق كمبيالات أغلبها وهمية، والحصول على قروض بدونأكمل القراءة »
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