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بانوراما

“الجلدة” كادت تغير مساري

منذ دقيقتين
النجاري… أمير الدراجة 3 تأثر بمشاهير الكرة بدرب السلطان وكان مولعا بلعبها هي ذكريات من الزمن الجميل الذي احتضن فيه درب السلطان أبناءه المشاهير، عشاق الكرة ( الأب جيكو وبيتشو وسعيد غاندي وعبد المجيد الظلمي و مصطفى الحداوي و عبد المجيد اسحيتة وبتي عمر…) وهي الذكريات التي أهدى فيها هذا الحيأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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