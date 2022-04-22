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الرياضة

مورينيو يريد ضم الزلزولي

منذ 28 ثانية
VIGO, SPAIN - NOVEMBER 06: Abdessamad Ezzalzouli of FC Barcelona runs with the ball during the La Liga Santander match between RC Celta de Vigo and FC Barcelona at Abanca-Bala√≠dos on November 06, 2021 in Vigo, Spain. (Photo by Ion Alcoba/Quality Sport Images/Getty Images)
قدم رومــا الإيطالي عرضا لانتداب الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، لاعب برشلونة، بلغت قيمته 10 ملايين أورو. ويرغب روما في ضم الدولي المغربي بناء على طلب المدرب البرتغالي جوزي مورينيو، الذي تابع تطور اللاعب، الذي التحق أخيرا بالمنتخب الوطني الأول، وتأهل رفقته لكأس العالم قطر 2022. وخطف الزلزولي الأنظار فيأكمل القراءة »


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