الرياضة
مورينيو يريد ضم الزلزولي
قدم رومــا الإيطالي عرضا لانتداب الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، لاعب برشلونة، بلغت قيمته 10 ملايين أورو. ويرغب روما في ضم الدولي المغربي بناء على طلب المدرب البرتغالي جوزي مورينيو، الذي تابع تطور اللاعب، الذي التحق أخيرا بالمنتخب الوطني الأول، وتأهل رفقته لكأس العالم قطر 2022. وخطف الزلزولي الأنظار فيأكمل القراءة »
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